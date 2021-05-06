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Зеленський знов очолив президентський рейтинг, Порошенко - другий і сильно відстає

Четвер, 6 травня 2021, 12:22
Зеленський знов очолив президентський рейтинг, Порошенко - другий і сильно відстає

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би діючий глава держави Володимир Зеленський - 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився. За його попередника Петра Порошенка готові проголосувати лише 18% опитаних.

Джерело: результати опитування "Центру Разумкова"

Дослівно: "Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (20% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 12,5% і 18% опитаних".

 

Деталі: Співголову ОПЗЖ Юрія Бойка підтримали б відповідно 11% і 14,5%, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко — відповідно 8% і 10,5%.

За Ігоря Смешка віддали б свої глоси 4% і 6%, за Володимира Гройсмана — 2% і 3%, за Олега Ляшка —2% і 3%, за голову Верховної Ради Дмитра Разумкова —2% і 2%, за Анатолія Гриценка —2% і 2%, за Романа Кошулинського —1% і 2%, за мера Києва Віталія Кличка — 1% і 1%, за Олександра Вілкула — 1% і 1%.

Дослідження проведене з 22 по 29 квітня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенкорейтингпрезидентопитування
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