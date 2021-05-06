Блінкен: реформам та боротьбі з корупцією в Україні протидіють і Росія, і олігархи

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією для подальшого просування реформ в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми обговорили питання євроатлантичного шляху України, а також ту роботу, яку проводить країна для просування реформ і викорінення корупції. Ми говорили про реформи та реформування інституцій. Є дуже багато сил, які виступають проти реформ і боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росію, та внутрішні – олігархи та потужні особи, які переслідують власні інтереси незаконними методами", - сказав Блінкен.

"Боротьба із корупцією є одним з найважливіших питань для українського народу та вирішальним для покращення його життя. Ми також говорили про питання корпоративного управління, прозорості, цілісності та незалежності антикорупційних органів і реформу судової влади", - додав він.

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