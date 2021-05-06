Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Блінкен: реформам та боротьбі з корупцією в Україні протидіють і Росія, і олігархи

Четвер, 6 травня 2021, 12:58

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією для подальшого просування реформ в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми обговорили питання євроатлантичного шляху України, а також ту роботу, яку проводить країна для просування реформ і викорінення корупції. Ми говорили про реформи та реформування інституцій. Є дуже багато сил, які виступають проти реформ і боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росію, та внутрішні – олігархи та потужні особи, які переслідують власні інтереси незаконними методами", - сказав Блінкен.

"Боротьба із корупцією є одним з найважливіших питань для українського народу та вирішальним для покращення його життя. Ми також говорили про питання корпоративного управління, прозорості, цілісності та незалежності антикорупційних органів і реформу судової влади", - додав він.

Читайте також - Між опором Кремлю і "Нафтогазом": що пояснить Зеленському держсекретар США



powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоЗеленський та Блінкен обговорили реформи, Донбас і ще багато тем

інфографікаЗеленський знов очолив президентський рейтинг, Порошенко - другий і сильно відстає

Напад на ветерана АТО: Аваков назвав підозри необґрунтованими

Румунія надасть Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

фото, відеоДБР завершило розслідування катастрофи Ан-26

Статки Ахметова зросли майже втричі за рік, Порошенко вибув з трійки найбагатших – Forbes

Усі новини...
Останні новини
13:31
інфографікаСвіжий рейтинг партій: "Слуга народу" залишає суперників далеко позаду
13:28
Київ зрушив справу будівництва швидкісного трамваю в центр міста
13:15
США ретельно стежать за військами РФ біля українського кордону– Блінкен
12:58
Блінкен: реформам та боротьбі з корупцією в Україні протидіють і Росія, і олігархи
12:56
Школярка невдало пожартувала з поліцією, тепер батьків притягнуть до відповідальності
12:49
оновленоЗеленський та Блінкен обговорили реформи, Донбас і ще багато тем
12:34
Від президента до громадянського суспільства: з ким зустрічається держсекретар США у Києві
12:22
інфографікаЗеленський знов очолив президентський рейтинг, Порошенко - другий і сильно відстає
12:19
фотоСплачував "податки" бойовикам: СБУ викрила перевізника з ОРДЛО
12:08
Кулеба прокоментував, чи допомагає Україна США із розслідуванням справи Джуліані
Усі новини...