У центрі Вінниці спалахнула велика пожежа

У Вінниці по вулиці Бевза, 34 загорілася офісна будівля. Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь швидко поширюється покрівлею споруди на складські приміщення.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram і на сайті

Деталі: Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку "101" 6 травня о 12:34.

За підвищеним номером виклику до місця було направлено чергові караули усіх пожежно-рятувальних частин Вінниці/

Рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення "Укргазбанку" та кафе.

В будівлі серед іншого розташовані офіс страхової компанії, магазини і ресторан.

До боротьби з вогнем від ДСНС залучено 60 чоловік особового складу та 13 одиниць спецтехніки.