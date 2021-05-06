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У центрі Вінниці спалахнула велика пожежа

Четвер, 6 травня 2021, 14:24
У центрі Вінниці спалахнула велика пожежа

У Вінниці по вулиці Бевза, 34 загорілася офісна будівля. Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь швидко поширюється покрівлею споруди на складські приміщення.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram і на сайті

Деталі: Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку "101" 6 травня о 12:34.

 

За підвищеним номером виклику до місця було направлено чергові караули усіх пожежно-рятувальних частин Вінниці/

Рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення "Укргазбанку" та кафе.

В будівлі серед іншого розташовані офіс страхової компанії, магазини і ресторан.

 

До боротьби з вогнем від ДСНС залучено 60 чоловік особового складу та 13 одиниць спецтехніки.

 
 

Українська правда

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Теми: пожежаВінницянадзвичайна подія
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