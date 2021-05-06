У центрі Вінниці спалахнула велика пожежа
Четвер, 6 травня 2021, 14:24
У Вінниці по вулиці Бевза, 34 загорілася офісна будівля. Через велику площу пожежі та сильний вітер вогонь швидко поширюється покрівлею споруди на складські приміщення.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram і на сайті
Деталі: Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку "101" 6 травня о 12:34.
За підвищеним номером виклику до місця було направлено чергові караули усіх пожежно-рятувальних частин Вінниці/
Рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення "Укргазбанку" та кафе.
В будівлі серед іншого розташовані офіс страхової компанії, магазини і ресторан.
До боротьби з вогнем від ДСНС залучено 60 чоловік особового складу та 13 одиниць спецтехніки.
Українська правда