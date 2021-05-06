Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ексв‘язні Кремля передали Блінкену лист: просять допомоги для українців у буцегарнях РФ

Четвер, 6 травня 2021, 17:05
Ексв‘язні Кремля передали Блінкену лист: просять допомоги для українців у буцегарнях РФ

Колишні політв’язні Кремля закликали держсекретаря США Ентоні Блінкена на всіх переговорах із Росією вимагати безумовного звільнення громадян України, яких держава-агрессор продовжує незаконно утримувати.

Джерело: колишній бранець Кремля Роман Сущенко у Facebook

Деталі: Повідомляється, що Блінкен, який перебуває з візитом у Києві, отримав від експолітв'язнів лист у Михайлівському соборі.

Побратими подякували держсекретарю за підтримку України Сполученими Штатами та нагадали, що ще 109 громадян України досі перебуває у російських буцегарнях на території окупованого Криму або на території РФ, 230 - на тимчасово окупованій території Донбасу. Російська влада продовжує шантажувати українську владу зривом обміну полоненими.

Особливо критичне становище з кримськими в'язнями, які за сфабрикованими справами перебувають у неволі, позбавлені належної правової, консульської, медичної допомоги. Російський авторитарний режим продовжує репресії в Криму.

Ініціатори звернення нарікають на "бездіяльність та безсилість української влади", яка не дозволяє вимагати безумовного звільнення усіх своїх громадян як передумову для перемовин з Кремлем.

Натомість Москва продовжує безкарно будувати газопровід  "Північний потік -2", прибутки з використання якого йтимуть на підтримку Кремля та його агресивної політики як на окупованих територіях і по відношенню до України, так в Європі і у світі в цілому, наголошують підписанти.

Дослівно: "Ми, колишні політв'язні Кремля, звертаємося до Вас, як до авторитетного політичного діяча, а у вашій особі - до президента США, американських політиків вимагаємо під час  контактів будь-якого рівня з представниками Росії у якості пріоритетів висували вимогу безумовного звільнення громадян України як передумову ведення перемовин та досягнення домовленостей".

 
 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
війна
У суботу окупанти обстріляли Лиман: щонайменше 6 загиблих
Донеччина: на ТЕС, яку обстрілювали росіяни, впав дах – є загиблий та зниклі
500 днів великої війни, просування під Бахмутом, зброя від Болгарії та Чехії – головне про війну за тиждень
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: