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Ексв‘язні Кремля передали Блінкену лист: просять допомоги для українців у буцегарнях РФ

Четвер, 6 травня 2021, 17:05

Колишні політв’язні Кремля закликали держсекретаря США Ентоні Блінкена на всіх переговорах із Росією вимагати безумовного звільнення громадян України, яких держава-агрессор продовжує незаконно утримувати.

Джерело: колишній бранець Кремля Роман Сущенко у Facebook

Деталі: Повідомляється, що Блінкен, який перебуває з візитом у Києві, отримав від експолітв'язнів лист у Михайлівському соборі.

Побратими подякували держсекретарю за підтримку України Сполученими Штатами та нагадали, що ще 109 громадян України досі перебуває у російських буцегарнях на території окупованого Криму або на території РФ, 230 - на тимчасово окупованій території Донбасу. Російська влада продовжує шантажувати українську владу зривом обміну полоненими.

Особливо критичне становище з кримськими в'язнями, які за сфабрикованими справами перебувають у неволі, позбавлені належної правової, консульської, медичної допомоги. Російський авторитарний режим продовжує репресії в Криму.

Ініціатори звернення нарікають на "бездіяльність та безсилість української влади", яка не дозволяє вимагати безумовного звільнення усіх своїх громадян як передумову для перемовин з Кремлем.

Натомість Москва продовжує безкарно будувати газопровід  "Північний потік -2", прибутки з використання якого йтимуть на підтримку Кремля та його агресивної політики як на окупованих територіях і по відношенню до України, так в Європі і у світі в цілому, наголошують підписанти.

Дослівно: "Ми, колишні політв'язні Кремля, звертаємося до Вас, як до авторитетного політичного діяча, а у вашій особі - до президента США, американських політиків вимагаємо під час  контактів будь-якого рівня з представниками Росії у якості пріоритетів висували вимогу безумовного звільнення громадян України як передумову ведення перемовин та досягнення домовленостей".

Українська правда
Теми: війнаСШАРосія


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