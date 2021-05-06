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Ще дві області України виходять із "червоної" зони

Четвер, 6 травня 2021, 17:14
Ще дві області України виходять із червоної зони

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу скасовується на території Запорізької та Полтавської областей в ніч на 7 травня.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей.

Вирішено застосувати на території цих регіонів обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтий" рівня епідемічної небезпеки.

 
 

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірусCovid-2019
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