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В Італії заарештували чоловіка, який воював проти України на Донбасі

Четвер, 6 травня 2021, 17:31
В Італії заарештували чоловіка, який воював проти України на Донбасі

В Італії заарештували 28-річного чоловіка, який брав участь у бойових діях на сході України на боці проросійських бойовиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ANSA.

Співробітники Групи спеціальних операцій італійських карабінерів (ROS) заарештували вихідця з міста Мессіна, Сицилія.

За даними слідства, "Іван з Мессіни" був завербований в Італії, воював з 2014 року на Донбасі і входив до злочинної групи, яка діяла в декількох державах.

Про свою діяльність на Донбасі заарештований розповідав у соцмережах друзям, і декотрі з них запитували його поради щодо шляхів відправки на війну.

Розслідування з 2019 року проводилися у містах Мессіна та Лоді (регіон Ломбардія). Саме у цих містах останнім часом проживала родина затриманого.

Зараз ROS розслідує організовану структуру, яка діє між Італією та Україною, вербує та фінансує найманців для лав проросійських бойовиків на Донбасі. Проводяться обшуки, щоб визначити роль будь-яких посередників, які сприяли і підтримували, в тому числі фінансово, діяльність найманців на Донбасі.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо про затримання в Італії чоловіка, якого підозрюють в участі у бойових діях на Донбасі на боці підтримуваних Росією незаконних збройних формувань.

Раніше поліція Чехії підтвердила інформацію про затримання п'ятьох осіб, яких підозрюють в тому, що вони воювали на Донбасі на боці проросійських бойовиків. Трьох із них за рішенням суду взяли під арешт.

Теми: війнаДонбасІталія
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