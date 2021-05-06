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Зеленський підписав закон, що дозволяє батькові йти у декрет на рівні з матір'ю

Четвер, 6 травня 2021, 18:26
Зеленський підписав закон, що дозволяє батькові йти у декрет на рівні з матір'ю

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який розширює можливість чоловіка у праві догляду за дитиною.

Джерело: повідомлення на сайті президента

Деталі: Раніше відпустка з догляду за дитиною видавалася батькові, тільки якщо мати йому її делегувала.

Тепер же передбачається:

  • Право батька брати додаткову відпустку до 2 тижнів одразу після народження дитини (Така відпустка надаватиметься комусь одному: чоловіку, дружина якого народила дитину; батькові дитини, якщо він не одружений з матір’ю дитини, але проживає спільно; бабусі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею).
  • Рівні можливості брати відпустку по догляду за дитиною до 3 років для батька та матері;
  • Можливість для батька з багатодітної родини або родини, у якій є дитина з інвалідністю, брати додаткову відпустку по догляду за дитиною.

Передісторія:

  • У грудні 2020 року Верховна Рада прийняла цей законопроєкт у першому читанні.  

Українська правда

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Теми: Зеленськийродина
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