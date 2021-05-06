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Блінкен запевнив, що США ні з ким не домовлятимуться щодо України без України - Кулеба

Четвер, 6 травня 2021, 19:16
Блінкен запевнив, що США ні з ким не домовлятимуться щодо України без України - Кулеба

Державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Вашингтон ні з ким не домовлятиметься стосовно України без України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеокоментарі на Facebook.

"Такої динаміки відносин між Україною та США не було ніколи за 30 років незалежності…Він сказав дуже важливу річ, що Україна ніколи не повинна сумніватися в США, і що ніколи Сполучені Штати не будуть домовлятися ні з ким щодо України без України", - сказав Кулеба.

За його словами, Блінкен чітко сказав, що США мають намір розвивати стратегічне партнерство з Україною.

Він додав, що у свою чергу сказав Блінкену, що російська агресія проти України зазнає краху і припиниться лише після того, коли Москва чітко усвідомить, що колективний Захід сприймає Україну як невід'ємну частину себе.

"Не як баланс, не як щось посередині між Заходом і Росією, не як частину, яка відірвалася від "русского міра", або є такі популярні концепції, як "міст між Росією і Заходом", або, як кажуть деякі, як "буфер між Росією і Заходом". Лише чіткий сигнал у бік Москви про те, що Україна є частиною Заходу, невід'ємною частиною демократичного світу - це і буде початок кінця російської агресії проти України", - сказав Кулеба.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер в Києві заявив, що Росія продовжує становити військову загрозу на українському кордоні, попри відведення частини особового складу і техніки.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАМЗС
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