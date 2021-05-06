Кран-велет Zakhariy знову вскочив у халепу: будівництво мосту в Запоріжжі призупинили

У Запоріжжі під час будівництва мосту через Дніпро потужний плавучий кран Zakhariy отримав пошкодження та тимчасово призупиняє роботу.

Джерело: Facebook турецької компанії Onur Group, яка веде будівництво

Дослівно: "Сьогодні під час виконання робіт Кран Lifting LK - 800 (Zakhariy) натрапив на підводну скелю, через неправильно пророблену роботу щодо річкового маршруту. Було пошкоджено дно крану, тому зараз він тимчасово призупиняє свою роботу".

Деталі: Компанія-підрядник обіцяє завершити ремонт пошкодженої частини крану і відновити роботи з будівництва мосту в найкоротші терміни.

Нагадаємо: У 2011 році Києві на будівництві Подільського моста в річку Дніпро завалився плавучий кран Zakhariy вантажопідйомністю 680 тонн з 8 працівниками. П'ятеро з них врятувалися самостійно, ще троє були врятовані працівниками Київської служби порятунку та підрозділами ГУ МНС у Києві.

Це падіння викликало шквал мемів у соцмережах.