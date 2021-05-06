Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росіяни зареєстрували ще одну свою вакцину від коронавіруса

Четвер, 6 травня 2021, 20:10

В Росії зареєстрували вже четверту вакцину від коронавируса - "Спутник Лайт".

Джерело: Російський Інтерфакс із посиланням на Російський фонд прямих інвестицій

Деталі: Повідомляється, що вартість однієї ін'єкції "Спутник Лайт" на зарубіжних ринках складе менше $10.

"Спутник Лайт" будуть застосовувати для громадян у віці від 18 до 60 років, а в цивільний оборот вона надійде після реєстрації і узгодження її ціни.

Препарат став четвертою зареєстрованою в Росії російською вакциною.

Передісторія:

  • У березні в Єврокомісії заявили, що ЄС абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V".
  • У січні міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що російську вакцину від COVID-19 "Спутник V" не будуть реєструвати в Україні.

Теми: вірусРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Прокуратура наполягатиме на екстрадиції затриманого в Іспанії "майданівця"

фотоВ Італії заарештували чоловіка, який воював проти України на Донбасі

Ще дві області України виходять із "червоної" зони

Ворог прицільно обстріляв позиції ООС: один боєць загинув від кулі, один - у тяжкому стані

інфографікаЯкби знову 2-й тур: відрив Зеленського від Порошенка скоротився вдвічі

Відео, фотоУ центрі Вінниці спалахнула велика пожежа

Усі новини...
вірус
Чотири тижні поспіль у світі росла кількість загиблих від COVID-19 - ВООЗ
На Львівщині виявили перший випадок хантавірусу
8 причин, чому варто перейти на безкоштовну операційну систему з відкритим кодом уже зараз
Останні новини
20:13
Венеційська комісія підтримала посилення відповідальності за неправдиві декларації чиновників
20:10
Росіяни зареєстрували ще одну свою вакцину від коронавіруса
20:06
ЦПК: Блінкен не приховує шоку від руйнування корпоративного управління в "Нафтогазі"
20:04
Норвегія продовжила обмеження на в'їзд до 24 травня
19:53
фотоКран-велет Zakhariy знову вскочив у халепу: будівництво мосту в Запоріжжі призупинили
19:31
"Дискусія триває": МВФ очікує більшого прогресу від України для отримання траншу
19:16
Блінкен запевнив, що США ні з ким не домовлятимуться щодо України без України - Кулеба
19:08
Прокуратура наполягатиме на екстрадиції затриманого в Іспанії "майданівця"
18:48
Зеленський перейменував держпремію на честь Патона
18:37
Депутат партії Орбана прийшов у парламент з коронавірусом, опозиція звернеться до поліції
Усі новини...