В Росії зареєстрували вже четверту вакцину від коронавирусу - "Спутник Лайт".

Джерело: Російський Інтерфакс із посиланням на Російський фонд прямих інвестицій

Деталі: Повідомляється, що вартість однієї ін'єкції "Спутник Лайт" на зарубіжних ринках складе менше $10.

"Спутник Лайт" будуть застосовувати для громадян у віці від 18 до 60 років, а в цивільний оборот вона надійде після реєстрації і узгодження її ціни.

Препарат став четвертою зареєстрованою в Росії російською вакциною.

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