Росіяни зареєстрували ще одну свою вакцину від коронавіруса
Четвер, 6 травня 2021, 20:10
В Росії зареєстрували вже четверту вакцину від коронавируса - "Спутник Лайт".
Джерело: Російський Інтерфакс із посиланням на Російський фонд прямих інвестицій
Деталі: Повідомляється, що вартість однієї ін'єкції "Спутник Лайт" на зарубіжних ринках складе менше $10.
"Спутник Лайт" будуть застосовувати для громадян у віці від 18 до 60 років, а в цивільний оборот вона надійде після реєстрації і узгодження її ціни.
Препарат став четвертою зареєстрованою в Росії російською вакциною.
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