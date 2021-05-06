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Росіяни зареєстрували ще одну свою вакцину від коронавірусу

Четвер, 6 травня 2021, 20:10
Росіяни зареєстрували ще одну свою вакцину від коронавірусу

В Росії зареєстрували вже четверту вакцину від коронавирусу - "Спутник Лайт".

Джерело: Російський Інтерфакс із посиланням на Російський фонд прямих інвестицій

Деталі: Повідомляється, що вартість однієї ін'єкції "Спутник Лайт" на зарубіжних ринках складе менше $10.

"Спутник Лайт" будуть застосовувати для громадян у віці від 18 до 60 років, а в цивільний оборот вона надійде після реєстрації і узгодження її ціни.

Препарат став четвертою зареєстрованою в Росії російською вакциною.

Передісторія:

  • У березні в Єврокомісії заявили, що ЄС абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V".
  • У січні міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що російську вакцину від COVID-19 "Спутник V" не будуть реєструвати в Україні.

"Українська правда" в Threads

Теми: вірусРосія
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