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НАТО проведе масштабні навчання за участю 9 тисяч військових

Четвер, 6 травня 2021, 22:55
НАТО проведе масштабні навчання за участю 9 тисяч військових

Північноатлантичний альянс проведе військові навчання Steadfast Defender 2021 з одночасною участю до 9 тисяч військових на південному фланзі Альянсу з відпрацюванням перекидання сил із США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті НАТО.

Навчання пройдуть з 20 травня по 22 червня і в них візьмуть участь понад 20 союзників і партнерів НАТО з Північної Америки і Європи.

"Навчання перевірять готовність і військову мобільність НАТО - війська будуть розгорнуті на суші і на морі, від Північної Америки до Чорноморського регіону та біля узбережжя Португалії. Навчання з більш ніж 9000 військовослужбовців демонструють, що у НАТО є можливості та рішучість захистити всіх союзників від будь-якої загрози", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Steadfast Defender 2021 стане першим масштабним випробуванням адаптованої структури командування НАТО за участю двох нових командувань - Об'єднаного командування підтримки, що базується в німецькому Ульмі, і Об'єднаного командування сил Норфолк, що базується в Сполучених Штатах.

Перший етап проводиться під керівництвом Об'єднаного командування сил Норфолк і включатиме морські бойові навчання за участю близько 5000 військовослужбовців і 18 кораблів, включаючи британську ударну групу авіаносців на чолі з новітнім авіаносцем HMS Queen Elizabeth.

Тим часом командна частина навчань пройде в Ульмі для координування швидкого переміщення сил і техніки союзників через європейські кордони. У цій частині навчань буде задіяно близько 300 осіб.

В кінці травня під егідою Steadfast Defender 2021 в Румунії буде розгорнута Спільна оперативна група швидкого реагування на чолі з Туреччиною. Буде задіяно близько 4000 військовослужбовців з 12 країн.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТО
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