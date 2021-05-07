Facebook видалив мережу акаунтів, пов’язану зі “Слугою народу”

Facebook видалив 105 облікових записів, 24 сторінки і п'ять профілів Instagram – у компанії стверджують, що вони були пов’язані з політичною партією "Слуга народу".

Джерело: звіт Facebook за квітень

Дослівно звіт Facebook: "Хоча люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особистість і координацію дій, наше розслідування виявило зв'язок з особами, пов'язаними з політичною партією "Слуга народу" в Україні".

Деталі: Акаунти видалили за порушення політики Facebook щодо скоординованої неавтентичної поведінки (CIB). Зазначається, що люди, які стоять за цим, писали українською та російською мовами про корупцію, політику, автомобілі, публікували сатиричний контент про COVID-19, писали слова на підтримку "Слуги народу" та критикували опозиційні партії та політиків, зокрема колишнього президента Петра Порошенка і мера Києва Віталія Кличка.

На рекламу сторінок витратили близько 210 тисяч доларів.

Крім того, минулого місяця Facebook відключив ще одну мережу, керовану з України, за порушення політики щодо CIB.

Зокрема, розслідування Facebook виявило зв'язки з фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції Міністерства фінансів США - з Андрієм Деркачем, Петром Журавлем і медіа Begemot.

Частина акаунтів також була пов’язана з людьми, які консультують колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та голову депутатської групи "Довіра" Олега Кулініча.

Як зазначається, мережею керують як мінімум три окремі групи операторів, кожна з яких пов'язана з різними політиками: Деркачем, Гройсманом та Кулінічем.

Особи, які стоять за цим, копіювали новинний контент з інших українських ЗМІ. Вони створили мережу, що складається з нібито незалежних медійних веб-сайтів і ресурсів соцмереж, і просували контент, сприятливий для політиків і їхніх політичних груп. При цьому, акаунти проявляли аналогічну поведінку на підтримку інших політичних суб'єктів – ймовірно, за наймом.

Мережа включала 477 акаунтів Facebook, 363 сторінки, 35 груп та 29 акаунтів Instagram. На її просування витратили 496 тисяч доларів.

У Facebook зазначають, що Україна була одним з основних джерел активності CIB, яку компанія виявила і вилучила з платформи за останні кілька років. При цьому більшість шахрайських кампаній була націлена на внутрішню аудиторію.