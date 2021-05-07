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25 людей загинули в перестрілці поліції та наркоторговців у Ріо-де-Жанейро

П'ятниця, 7 травня 2021, 02:11
BBC

Щонайменше 25 осіб загинули в перестрілці між підозрюваними в торгівлі наркотиками і поліцією в районі Жакарезіньо Ріо-де-Жанейро.

Джерело: Reuters

Деталі: Серед жертв був один поліцейський, який отримав поранення в голову і помер у лікарні.

Решта загиблих підозрювані у членстві в банди наркоторговців. Поліція повідомила, що серед загиблих були лідери банди.

Крім того, кулі, випущені під час перестрілки, втрапили в вагон швидкісного трамвая, а два пасажири отримали поранення склом від розбитого вікна.

Заарештовано не менше 10 підозрюваних. Як зазначається, крім незаконного обігу наркотиків, банда грабувала вантажівки і затримувала приміські поїзди, щоб пограбувати пасажирів.

Це був один з найбільш смертоносних поліцейських рейдів за 16 років для штату Ріо – після того, як під час рейду 2005 року в регіоні Байшада-Флуміненсе загинули 29 осіб.

Теми: Бразилія


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