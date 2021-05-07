Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

25 людей загинули в перестрілці поліції та наркоторговців у Ріо-де-Жанейро

П'ятниця, 7 травня 2021, 02:11
25 людей загинули в перестрілці поліції та наркоторговців у Ріо-де-Жанейро
BBC

Щонайменше 25 осіб загинули в перестрілці між підозрюваними в торгівлі наркотиками і поліцією в районі Жакарезіньо Ріо-де-Жанейро.

Джерело: Reuters

Деталі: Серед жертв був один поліцейський, який отримав поранення в голову і помер у лікарні.

Решта загиблих підозрювані у членстві в банди наркоторговців. Поліція повідомила, що серед загиблих були лідери банди.

Крім того, кулі, випущені під час перестрілки, втрапили в вагон швидкісного трамвая, а два пасажири отримали поранення склом від розбитого вікна.

Заарештовано не менше 10 підозрюваних. Як зазначається, крім незаконного обігу наркотиків, банда грабувала вантажівки і затримувала приміські поїзди, щоб пограбувати пасажирів.

Це був один з найбільш смертоносних поліцейських рейдів за 16 років для штату Ріо – після того, як під час рейду 2005 року в регіоні Байшада-Флуміненсе загинули 29 осіб.

Теми: Бразилія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Бразилія
Бразилія спроможна повернути Росію до "зернової угоди" — Блінкен
Зеленський хотів би зустрітися з Лулою да Сілва: готовий вирушити до Бразилії
В України знову з'явився посол у Бразилії
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: