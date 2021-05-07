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Генсек ООН: Концентрація вуглекислого газу сягнула максимуму за 3 млн років

П'ятниця, 7 травня 2021, 04:11
peacekeeping.un.org

Минулоріч концентрація вуглекислого газу піднялася до нового максимуму - на 148% вище доіндустріального рівня.

Джерело: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш

Пряма мова: "Минулий рік став ще одним безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів. Концентрація вуглекислого газу знову піднялася до нового максимуму - на 148% вище доіндустріального рівня.

Це найвищий рівень за 3 мільйони років".

Деталі: Зазначається, що 3 млн років тому температура Землі була вище на 3 градуси, а рівень моря - приблизно на 15 метрів. У минулому році було вже на 1,2 градуса за Цельсієм спекотніше, ніж в доіндустріальні часи – за словами Гутерреша, це небезпечно близько до 1,5% межі, встановленою в науковій спільноті.

Повідомляється, що світ все ще рухається до підвищення температури на 2,4 градуса до кінця століття.

Нагадаємо: У 2020 році вчені зафіксували найвищу температуру на Землі. Показник 54.4°C було зареєстровано в Національному парку "Долина смерті", Каліфорнія.

Українська правда
Теми: погодаООН


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