Австралія поновить повернення своїх громадян з Індії після шквалу критики

Австралія відновить польоти для повернення своїх громадян в Індії після 15 травня – після того, як оголосила про заборону на повернення з Індії під загрозою штрафу та в’язниці.

Джерело: Bloomberg, BBC

Деталі: Зазначається, що громадське обурення змусило прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона відступити на цьому тижні і заявити, що тюремне ув'язнення буде "вкрай малоймовірним".

Моррісон оголосив, що Австралія планує повернути 900 "вразливих" австралійців у другій половині травня трьома рейсами. Евакуйовані будуть відправлені в карантинний центр Говард-Спрінгс.

Рішення про відновлення звичайних комерційних рейсів з країни не ухвалене.

Моррісон заявив, що заборона на повернення була необхідна, "щоб запобігти третій хвилі COVID-19 тут, в Австралії, але також і для того, щоб ми могли зайняти сильнішу позицію, щоб безпечно доставити австралійських громадян, жителів Австралії і їхні сім’ї в Австралію".

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