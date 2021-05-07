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Австралія поновить повернення своїх громадян з Індії після шквалу критики

П'ятниця, 7 травня 2021, 05:42

Австралія відновить польоти для повернення своїх громадян в Індії після 15 травня – після того, як оголосила про заборону на повернення з Індії під загрозою штрафу та в’язниці.

Джерело: Bloomberg, BBC

Деталі: Зазначається, що громадське обурення змусило прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона  відступити на цьому тижні і заявити, що тюремне ув'язнення буде "вкрай малоймовірним".

Моррісон оголосив, що Австралія планує повернути 900 "вразливих" австралійців у другій половині травня трьома рейсами. Евакуйовані будуть відправлені в карантинний центр Говард-Спрінгс.

Рішення про відновлення звичайних комерційних рейсів з країни не ухвалене.

Моррісон заявив, що заборона на повернення була необхідна, "щоб запобігти третій хвилі COVID-19 тут, в Австралії, але також і для того, щоб ми могли зайняти сильнішу позицію, щоб безпечно доставити австралійських громадян, жителів Австралії і їхні сім’ї в Австралію".

Передісторія:

  • В Індії проживають близько 9 тисяч громадян Австралії.
  • Моррісона піддали критиці за нездатність допомогти громадянам, які опинилися в країні, яка є епіцентром коронавірусу: щодня в Індії реєструють більше 300 тисяч випадків.
  • На початку травня Австралія запровадила обмеження на повернення з Індії для своїх громадян: австралійцям, готовим полетіти додому з Індії, загрожує тюремне ув'язнення або штраф. Мова йде про п'ять років в'язниці і близько 50 тисяч доларів штрафу.

Теми: АвстраліяІндія


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