За попередню добу в Україні зафіксували в 8 404 нових випадків коронавірусної хвороби.

Джерело: Facebook-сторінка міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Деталі: Зокрема, за попередню добу 7 травня захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3 080 осіб; летальних випадків – 379; одужало – 19 453 особи; здійснено тестувань за добу – 94 479 (зокрема методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 105 428 осіб; одужало – 1 731 162 особи; летальних випадків – 45 830; проведено ПЛР-тестувань – 9 594 857.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (991), Дніпропетровській (622), Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

Крім того, 6 травня в Україні щепили проти COVID-19 37 967 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 821 770 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб.

Повідомляється, що станом на 6 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини.