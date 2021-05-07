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США сигналізували готовність допомогти Україні з вакцинами – МЗС

П'ятниця, 7 травня 2021, 08:53
США сигналізували готовність допомогти Україні з вакцинами – МЗС

МЗС України працює над тим, щоб США допомогли Україні з вакцинами від COVID-19, і вже є позитивні сигнали, що така допомога буде. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо з американською адміністрацією, я абсолютно вас запевняю, що по лінії МЗС ця робота ведеться, наше посольство у Вашингтоні працює над тим, щоб Сполучені Штати допомогли Україні з вакцинами", - сказав Кулеба. 

"У нас є вже позитивні сигнали про те, що така допомога буде. Ми над цим працюємо", - додав міністр.

Нагадаємо, в українському уряді заявили, що готуються впровадити в Україні так звані "паспорти вакцинації", які підтверджують щеплення від коронавірусу і в найближчому майбутньому можуть стати "перепусткою" для в’їзду до ЄС.

Детальніше про це - у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті: Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяСШАУкраїнаCovid-2019коронавірус
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