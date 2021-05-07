Коронавірус у столиці: за день одужало вдвічі більше киян, ніж захворіло

У Києві за минулу добу, 6 травня, виявили 611 нових випадків захворювання на коронавірус. Одужали за минулу добу 1 303 людини.

Джерело: КМДА і мер столиці Віталій Кличко у Telegram

Деталі: На жаль, померли від хвороби минулої доби 30 людей.

До лікарень столиці госпіталізували 124 пацієнтів з COVID-19 та 145 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (112), Деснянському (71) та в Дніпровському (69).

Підтверджених випадків захворювання у Києві на сьогодні вже 197 968. Коронавірус подолали 126 618 мешканців. За період пандемії у столиці 4 750 летальних випадків від вірусу.