МОЗ виводитиме з червоної зони останню область

У червоній зоні небезпечного поширення Covid-19 залишилась лише одна область – Сумська. Але і її от-от з цієї зони виведуть.

Джерело: брифінг головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Пряма мова: "В Україні епідситуація стабілізувалась. Вчора Державна комісія техногенно-епідемічної безпеки і надзвичайних ситуацій вивела з червоного рівня епідемічної небезпеки дві області – Запорізьку і Полтавську, залишилась у нас тільки Сумська область. Водночас за індикаторами, які ми отримали сьогодні зранку, Сумська область також може бути виведена з червоного рівня епідемічної небезпеки".

Деталі: За словами Ляшка, Міністерство охорони здоров'я вже готує подання про виведення Сумщини з червоної зони.

Євген Кізілов, УП