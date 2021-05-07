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МОЗ виводитиме з червоної зони останню область

П'ятниця, 7 травня 2021, 10:23

У червоній зоні небезпечного поширення Covid-19 залишилась лише одна область – Сумська. Але і її от-от з цієї зони виведуть.

Джерело: брифінг головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Пряма мова: "В Україні епідситуація стабілізувалась. Вчора Державна комісія техногенно-епідемічної безпеки і надзвичайних ситуацій вивела з червоного рівня епідемічної небезпеки дві області – Запорізьку і Полтавську, залишилась у нас тільки Сумська область. Водночас за індикаторами, які ми отримали сьогодні зранку, Сумська область також може бути виведена з червоного рівня епідемічної небезпеки".

Деталі: За словами Ляшка, Міністерство охорони здоров'я вже готує подання про виведення Сумщини з червоної зони.

 

Євген Кізілов, УП

Теми: коронавірускарантинСумська область


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