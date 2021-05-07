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Українці визначилися, чи святкувати 8 і 9 травня

П'ятниця, 7 травня 2021, 12:35
Українці визначилися, чи святкувати 8 і 9 травня

Більше 40% українців вважають, що Україна має відзначати і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.

Джерело: результати опитування фонду "Демініціативи" спільно з центром Разумкова

Дослівно: "41% громадян України вважає, що Україна має відзначати обидві дати – і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня. 

Ще 31% вважає, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня. Близько 9%, навпаки, підтримують ідею відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня, ще 10% респондентів байдуже".

Деталі: При цьому 25% українців вважають, що День перемоги – це передусім відзначення перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, 37% називають цей день відзначенням перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні, 25% не поділяють жодне з наведених формулювань.

Відзначається, що ідея відзначати обидві дати переважає серед усіх вікових груп, окрім групи старше 60 років, а також серед електоратів усіх партій, окрім ОПЗЖ.

 

Ідея відзначення обох дат також є більш популярною серед прихильників вступу України до ЄС, натомість серед противників європейської інтеграції – більшість вважає доречним відзначати лише 9 травня.

Загальноукраїнське опитування провів фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.

Українська правда

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Теми: опитуванняДень Перемоги
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