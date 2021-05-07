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Українці краще ставляться до УПА, ніж до Бандери – опитування

П'ятниця, 7 травня 2021, 12:40

46% українців позитивно ставляться до рішення української влади про визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність України. Водночас діяльність Степана Бандери як історичної постаті позитивною для України вважають лише 32% громадян.

Джерело: результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою "Центру Разумкова"

Деталі: Проти визнання воїнів УПА борцями за незалежність виступили 29% опитаних, 9% респондентів відповіли, що їм байдуже, і ще 16% не визначилися.

Більшість підтримує це рішення у Західному та Центральному регіонах (80% та 47% відповідно). У Південному та Східному регіонах підтримують це рішення 20 і 24%. Також у Центральному, Південному та Східному регіонах є близько по 20% тих, хто поки не визначилися зі своїм ставленням, але ці люди не висловлюють негативного ставлення до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України.

Молодь більше схиляється до підтримки цього рішення (50% "за" і 19% "проти" серед групи 18–29 років, а серед людей, яким за  60 років – 42% "за" і 39% "проти"). Є вікові відмінності і всередині регіонів. Зокрема, серед молоді Півдня та Сходу України близько по 30% тих, хто підтримує та хто не підтримує це рішення, решта ставиться байдуже або не визначилася.

 

Діяльність Степана Бандери як історичної постаті позитивною для України вважають 32% громадян, стільки ж вважають його діяльність негативною. Ще 21% – наскільки позитивною, настільки й негативною.

Позитивне ставлення переважає у Західному регіоні (70%). У Центральному регіоні по 27% вважають його діяльність позитивною чи негативною, і також ще 27% – наскільки позитивною, настільки й негативною. Негативне ставлення переважає у Південному та Східному регіонах, тут діяльність Степана Бандери вважають негативною для України 54% та 48% відповідно, а позитивною – по 11% в обох регіонах. Істотна частка мешканців Півдня та Сходу вважають діяльність Бандери наскільки позитивною, настільки й негативною (15% та 25% відповідно).

Молодь більш схильна вважати Степана Бандеру історичною постаттю, чия діяльність була скоріша позитивною для України.

36% прихильників "Слуги народу" вважають Степана Бандеру позитивною історичною постаттю, 27% – негативною. Серед прихильників ОПЗЖ позитивно оцінюють внесок Степана Бандери в історію України лише 4%, а 63% – негативно. Натомість прихильники ЄС, навпаки, переважно оцінюють постать Степана Бандери позитивно (57%), негативно – лише 12% прихильників цієї партії.

 

Опитування проведене з 22 по 29 квітня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерландів.

Українська правда
Теми: БандераУПАопитування


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