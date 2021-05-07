На вихідні прогнозують дощі, заморозки та сильний вітер

На вихідні синоптики прогнозують заморозки та сильний вітер, у суботу можливі грози та дощі.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, Укргідрометцентр

Деталі: У суботу прогнозують періодичні дощі, можливі грози.

На заході, півночі та в центрі похолодання до +9+13 градусів, на Півдні, у Дніпропетровській області та на сході +14+19 градусів, на Луганщині до +22 градусів.

Вітер сильний північно-західний часом із штормовими поривами до 15-20 м/с.

Крім того, синоптики оголосили попередження про пориви вітру та заморозки в Україні.

У ніч на неділю в західних областях України можливі заморозки на ґрунті. Так, вночі 9 та 10 травня у західних, північних, центральних, вночі 10 травня і у східних та південних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4°.

У неділю практично повсюди в Україні світитиме сонце, хіба на крайньому сході затримається трохи дощу.

На Лівобережжі втримається сильний вітер.

Загалом, 9-го травня вдень очікується +13+18, на Закарпатті до +20+22 градусів.

У Києві в суботу очікується дощ, сильний вітер та низька температура повітря, +10+12 градусів.

У неділю у Києві світитиме сонечко, а стовпчики термометрів піднімуться до +13+15 градусів.

У Київській області 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с. Вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4°. У Києві 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с.