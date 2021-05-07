Двоє чоловіків заживо спалили безхатька в Києві – прокуратура

Правоохоронці затримали в Києві двох чоловіків, які підозрюються у вбивстві людини шляхом підпалу.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook

Деталі: Слідство встановило, що 6 травня підозрювані взяли легкозаймисту речовину і прибули до занедбаного будинку, де перебував безхатченко. Спочатку чоловіки його побили, а потім облили легкозаймистою речовиною, підпалили та пішли геть. Свої дії вони пояснили помстою за нібито якісь протиправні дії потерпілого.

У подальшому потерпілий був госпіталізований, однак 7 травня помер у лікарні.

Дії зловмисників кваліфіковано за статтею "Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб". За цей злочин їм загрожує довічного ув'язнення.