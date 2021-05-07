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Саміт ЄС обговорить призупинення дії патентів на вакцини від COVID-19

П'ятниця, 7 травня 2021, 14:03

Лідери ЄС на саміті в Порту 7-8 травня обговорять пропозицію США скасувати патентний захист вакцин проти COVID-19, щоб допомогти прискорити закінчення пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на FRANCE 24.

Це перший "фізичний" саміт лідерів ЄС за п'ять місяців після зустрічі в Брюсселі в грудні минулого року, де обговорювались витрати на відновлення економіки.

Ще один "фізични" саміт в Брюсселі заплановано на кінець цього місяця.

Нагадаємо, раніше США підтримали ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово призупинити дію патентів на вакцини від коронавірусу. 

Європейський Союз заявив, що готовий обговорити пропозицію США.

Водночас уряд Німеччини виступає за збереження дії патентів на вакцини від коронавірусу. 

Зняття патентного захисту з вакцин може дозволити біднішим країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин.

 

Теми: Covid-2019ЄСвакцинація


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