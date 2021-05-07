Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії дві третини дорослих отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

П'ятниця, 7 травня 2021, 20:44

У Великій Британії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали дві третини дорослих громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

"Дві третини дорослих отримали першу дозу вакцини проти COVID. Спасибі всім, хто домігся такого успіху в масштабах всієї Британії. Будь ласка, зареєструйтесь на укол, коли вам запропонують, і отримайте другу дозу, щоб забезпечити вам максимальний захист", - написав Джонсон у Twitter.

У п'ятницю стало відомо, що більшості дорослих британців у віці до 40 років буде надана альтернатива вакцині Oxford-AstraZeneca через рідкісні випадки утворення тромбів після отримання цього препарату.

Регулюючий орган Великої Британії з безпеки лікарських засобів заявив, що було 242 випадків з тромбами та 49 смертей, при цьому було введено 28,5 мільйона доз вакцини.

Але ризик трохи вище в молодших вікових групах. На рішення також вплинули низький рівень випадків коронавірусу і доступність альтернативних вакцин, в тому числі Pfizer і Moderna.

Ризик утворення тромбу становить приблизно один на 100 000 для людей у ​​віці від 40 років, але підвищується до одного з 60 000 для людей у ​​віці від 30 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіявакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Велика Британія
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: