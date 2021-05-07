Дві третини українців вживають спиртне, 7% п’ють щотижня – опитування

Дві третини українців вживають алкогольні напої.

Джерело: опитування, проведене 25-27 квітня Соціологічною групою Рейтинг

Дослівно: "66% опитаних українців вживають алкогольні напої. 33% вживають його рідше, ніж раз на місяць, 26% - кілька разів на місяць, 7% - кілька разів на тиждень, 1% - кожного дня.

Попри це 32% опитаних взагалі не вживають алкогольних напоїв. Частіше алкоголь вживають чоловіки, молодь і люди середнього віку та більш забезпечені".

Деталі: Вказується, що чоловіки в будь-якому віці споживають алкоголь частіше, ніж жінки.

Також молодь частіше вживає алкоголь, незалежно від типу поселення.

Найпопулярнішими алкогольними напоями серед опитаних, які вживають алкоголь, є вино (36%) і пиво (29%).

Горілку вживають 20%, коньяк – 17%, домашні вина, настойки – 14%, шампанське, ігристі вина – 12%, віскі – 7%, самогон – 6%. Такі напої як сидр, ром, наливки чи настоянки, вермут, коктейлі, джин, лікери вживають 1-2%.

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Довідково: Опитування проводили серед 1500 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.