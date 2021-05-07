Рвучкий вітер, гроза, заморозки: погода готує "сюрпризи" на вихідні

У найближчі три вихідні дні в Україні очікуються пориви вітру, заморозки, на Київщині - гроза.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними УкрГідрометцентру, вночі 8 травня у Київській області гроза. 8 травня вранці та вдень в Україні пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Вночі 9 та 10 травня у західних, північних, центральних, вночі 10 травня і у східних та південних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4°.

На Київщині 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4°.

У столиці 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).