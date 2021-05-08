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Через викрадення Чауса СБУ відкрила кримінальну справу – ЗМІ

Субота, 8 травня 2021, 00:37
Через викрадення Чауса СБУ відкрила кримінальну справу – ЗМІ

За повідомленням засобу масової інформації з посиланням на слова адвоката, за фактом зникнення у Молдові українського екссудді Миколи Чауса Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.

Джерело: Hromadske з посиланням на адвоката і дружину Чауса

Пряма мова адвоката Чауса Олександра Вишневого: "Зі мною консультується мати Миколи Чауса, яку сьогодні допитували працівники СБУ, і я спілкувався зі слідчим. Але стосовно статей інформації наразі не маю. Буду знати трохи згодом".

Деталі: Раніше Світлана Чаус ㅡ дружина українського екссудді Миколи Чауса ㅡ звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.

Вона заявила, що зниклий чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.

Адвокат екссудді Вишневий зазначив, заяву про злочин подали ще 12 квітня, але до цього часу провадження не відкривали.

Передісторія:

  • 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.
  • Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.
  • МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання. 

Читайте також: Чаус-провал України: чому історія з викраденням у Молдові не обійдеться без Зеленського.

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваУкраїнаСБУ
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