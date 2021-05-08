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Росія поки що не підтвердила готовності Путіна зустрітися з Байденом – Білий дім

Субота, 8 травня 2021, 01:12

У Росії не дали офіційного підтвердження щодо готовності президента Володимира Путіна на зустріч із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Джерело: Речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Укрінформ.

Пряма мова: "Станом на зараз зустріч (з російського боку – ред.) не підтверджена".

"Обговорення все ще триває".

Деталі: Речниця Білого дому наголосила, що Сполучені Штати прагнуть стабільних і передбачуваних відносин з Росією.

"Але ми також зберігатимемо за собою можливість реагування, якщо їхні дії вимагатимуть цього", – вказала представниця адміністрації президента США.

Вона додала, що Вашингтон продовжить обстоювати свої інтереси та притягати до відповідальності російський уряд за дії, спрямовані проти Сполучених Штатів.

Передісторія:

  • Президенти Байден і Путін провели телефонну розмову у вівторок, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови, зокрема, про Україну.
  • Також Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.
  • Пєсков заявив, що Кремль не бачить можливості організувати двосторонню зустріч президента США Дж Байдена і президента РФ Владіміра Путіна в найкоротші терміни.

Теми: СШАРосіяБайденПутін


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