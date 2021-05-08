Росія поки що не підтвердила готовності Путіна зустрітися з Байденом – Білий дім

У Росії не дали офіційного підтвердження щодо готовності президента Володимира Путіна на зустріч із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Джерело: Речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Укрінформ.

Пряма мова: "Станом на зараз зустріч (з російського боку – ред.) не підтверджена".

"Обговорення все ще триває".

Деталі: Речниця Білого дому наголосила, що Сполучені Штати прагнуть стабільних і передбачуваних відносин з Росією.

"Але ми також зберігатимемо за собою можливість реагування, якщо їхні дії вимагатимуть цього", – вказала представниця адміністрації президента США.

Вона додала, що Вашингтон продовжить обстоювати свої інтереси та притягати до відповідальності російський уряд за дії, спрямовані проти Сполучених Штатів.

Передісторія: