Росія поки що не підтвердила готовності Путіна зустрітися з Байденом – Білий дім
Субота, 8 травня 2021, 01:12
У Росії не дали офіційного підтвердження щодо готовності президента Володимира Путіна на зустріч із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Джерело: Речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Укрінформ.
Пряма мова: "Станом на зараз зустріч (з російського боку – ред.) не підтверджена".
"Обговорення все ще триває".
Деталі: Речниця Білого дому наголосила, що Сполучені Штати прагнуть стабільних і передбачуваних відносин з Росією.
"Але ми також зберігатимемо за собою можливість реагування, якщо їхні дії вимагатимуть цього", – вказала представниця адміністрації президента США.
Вона додала, що Вашингтон продовжить обстоювати свої інтереси та притягати до відповідальності російський уряд за дії, спрямовані проти Сполучених Штатів.
Передісторія:
- Президенти Байден і Путін провели телефонну розмову у вівторок, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови, зокрема, про Україну.
- Також Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.
- Пєсков заявив, що Кремль не бачить можливості організувати двосторонню зустріч президента США Дж Байдена і президента РФ Владіміра Путіна в найкоротші терміни.