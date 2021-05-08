Під час сутичок на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали понад півтори сотні осіб
У п’ятницю, в останній день Рамадану, на Храмовій горі в Єрусалимі сталися жорстокі сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками.
Джерело: The Jerusalem Post
Деталі: Сутички відбулися на Храмовій горі, де зібралися тисячі мусульманських прихожан на п’ятничну молитву.
За повідомленнями Червоного Хреста, серед постраждалих – щонайменше 12 поліцейських.
Також джерела повідомляють про 163 поранених палестинці.
Одному з ізраїльських поліцейських розбили каменем обличчя.
Поліція Ізраїлю повідомляє, що почала діяти у відповідь на масові заворушення із застосуванням каміння, пляшок та інших предметів, які кидали "у бік сил безпеки".
Лідер "Хамасу" Ісмаїл Ханьє звернувся до прем’єр-міністра Біньяміну Нетаньяху, закликавши його "не гратися з вогнем".
Президент Палестини Махмуд Аббас закликав посла Палестини в ООН ініціювати скликання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації в Єрусалимі.
У той же час МЗС Йорданії та Катар засудили вхід ізраїльських сил безпеки на Храмову гору.
📹 من المواجهات المندلعة في باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/UvE5d1w6Yn— وكالة صفا (@SafaPs) May 7, 2021