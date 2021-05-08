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Під час сутичок на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали понад півтори сотні осіб

Субота, 8 травня 2021, 03:27
Під час сутичок на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали понад півтори сотні осіб

У п’ятницю, в останній день Рамадану, на Храмовій горі в Єрусалимі сталися жорстокі сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками.

Джерело: The Jerusalem Post

Деталі: Сутички відбулися на Храмовій горі, де зібралися тисячі мусульманських прихожан на п’ятничну молитву.

За повідомленнями Червоного Хреста, серед постраждалих – щонайменше 12 поліцейських.

Також джерела повідомляють про 163 поранених палестинці.

Одному з ізраїльських поліцейських розбили каменем обличчя.

Поліція Ізраїлю повідомляє, що почала діяти у відповідь на масові заворушення із застосуванням каміння, пляшок та інших предметів, які кидали "у бік сил безпеки".

Лідер "Хамасу" Ісмаїл Ханьє звернувся до прем’єр-міністра Біньяміну Нетаньяху, закликавши його "не гратися з вогнем".

Президент Палестини Махмуд Аббас закликав посла Палестини в ООН ініціювати скликання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації в Єрусалимі.

У той же час МЗС Йорданії та Катар засудили вхід ізраїльських сил безпеки на Храмову гору.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїль
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