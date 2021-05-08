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Двоє росіян визнали себе винними у кібератаках проти США

Субота, 8 травня 2021, 04:15

Четверо громадян зі Східної Європи, серед яких двоє росіян, визнали себе винними у кібератаках на фінансові установи і фізичних осіб Сполучених Штатів.

Джерело: Пресслужба Мін'юсту США

Деталі: Згідно з документами суду, Олександр Гричишкін та Андрій Скворцов з Росії; Олександр Скородумов з Литви та Павло Стассі з Естонії були засновниками і членами організації, яка надавала послуги "куленепробивного хостингу".

Фігуранти цієї справи кібератаками, розповсюдженням шкідливих програм і викрадених даних завдавали шкоди з 2008 по 2015 рік.

За словами агента ФБР, "це призвело до збитків у мільйони доларів для жертв зі США".

Штассі, Скородумов та Гричишкін визнали свою провину в лютому та березні 2021 року. Скворцов визнав свою провину 7 травня за тим же звинуваченням.

У відомстві повідомляють, що кожному підсудному загрожує покарання – до 20 років ув’язнення.

Нагадаємо: 5 квітня президент США Джо Байден підписав директиву Мінфіну, якою зокрема під санкціями опинились 6 технологічних компаній, що працювали на російські спецслужби, відповідальні за одні з найбільших кібератак сучасності.

Українська правда
Теми: СШАсуд


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