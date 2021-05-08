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ДСНС попереджає про сильний вітер і заморозки

Субота, 8 травня 2021, 09:01

Найближчими днями в Україні очікуються сильні пориви вітру, вночі заморозки на поверхні ґрунту.

Джерело: ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 8 травня вранці та вдень в Україні пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Вночі 9 та 10 травня у західних, північних, центральних, вночі 10 травня і у східних та південних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4°.

У Київській області 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4°.

У Києві 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда
Теми: погодаДСНС


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