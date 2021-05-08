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У поліції нагадали, що за серп і молот можна сісти на 5 років

Субота, 8 травня 2021, 09:29

Нацполіція нагадує про адміністративну та кримінальну відповідальність за використання забороненої символіки.

Деталі: В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їх використання передбачає:

  • адміністративну відповідальність – стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.  
  • кримінальну відповідальність – стаття 436 -1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Довідка: 8 травня в Україні відзначається День пам'яті та примирення, 9 травня – День перемоги.

 

Українська правда
Теми: поліціяДень Перемогикомунізм


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