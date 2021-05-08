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Зеленський: Українці воювали проти нацизму не для того, щоб зараз війна забирала життя

Субота, 8 травня 2021, 10:10
Зеленський: Українці воювали проти нацизму не для того, щоб зараз війна забирала життя
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму під час Другої світової війни не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому.

Джерело: Зеленський у Facebook з нагоди Дня пам'яті та примирення

Дослівно: "Ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому".

Деталі: Зеленський підкреслив, що День пам'яті та примирення відзначається в Україні "не на заміну 9 травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше… щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом, і будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження".

Президент також зазначив, що після Другої світової були створені міжнародні інституції та правила для підтримки глобального миру.

"Поважати їх – обов'язок усіх людей, а особливо – очільників держав та інших політиків", – йдеться у зверненні.

Українська правда
Теми: Зеленськийвійна
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