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В Одесі викрили агітаторів і ботоферму: пропагували сепаратизм

Субота, 8 травня 2021, 12:15
фото СБУ

СБУ викрила і припинила діяльність мережі інтернет-агітаторів та "ботоферми" в Одесі, які були спрямовані на розпалення міжнаціональної ворожнечі та пропаганду сепаратизму.

Джерело: СБУ

Деталі: Оперативники викрили інтернет-агітаторів: п’ятеро мешканців Одеси виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію та поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні. Планувалося, що сюжети будуть висвітлюватися, серед іншого, у російських ЗМІ.

Зазначається, що таким чином зловмисники хотіли створити "потрібну інформаційну картинку" напередодні та під час травневих свят.

Через соцмережі вони поширювали матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу України, а також розпалювали міжнаціональну ворожнечу.

 

За задумом агітаторів, інформаційні матеріали мали створити передумови для дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні на початку травня.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників співробітники СБУ виявили друковані видання, символіку із пропагандою тоталітарного режиму, а також іншу заборонену законодавством продукцію. За версією слідства, зловмисники планували розповсюджувати це під час масових травневих заходів.

 

Також оперативники СБУ заблокували в Одесі роботу "ботоферми". Вона використовувалася для поширення в інформаційному просторі антиукраїнських та інших протиправних закликів.

Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, а також телекомунікаційне обладнання.

 

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. За їх результатами прийматимуться відповідні процесуальні рішення.

Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Українська правда
Теми: ОдесаСБУсепаратизм


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