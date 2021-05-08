В ОП вважають, що НАТО може переглянути рішення про саміт без України

В Офісі президента вважають, що в НАТО ще можуть переглянути рішення про проведення саміту Альянсу "у вузькому колі" і запросити до участі партнерів, зокрема й Україну.

Джерело: заступник керівника ОП Ігор Жовква у коментарі Укрінформу

Деталі: За словами Жовкви, в Альянсі було ухвалено рішення про проведення 14 червня засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав держав та урядів країн-членів Альянсу. Тобто цьогорічний саміт НАТО буде проведений без участі країн-партнерів, до яких належить і Україна.

При цьому Жовква зауважив, що Альянс дійсно іноді не проводить саміти із залученням країн-партнерів. Наприклад, такими були саміти у Лондоні 2019 або Страсбурзі/Келі 2009, які пройшли лише за участю країн-членів. Тому цьогорічний саміт Альянсу після обрання нового президента в США досить очікувано може проходити саме у "вузькому колі" держав-членів НАТО, додав він.

Пряма мова: "Ми не виключаємо, що ухвалене позавчора в штаб-квартирі НАТО рішення може бути не остаточним – за час, що залишився до саміту, союзники мають можливість його переглянути".

Деталі: Водночас Жовква наголосив, що "головним для нас є змістовне наповнення саміту 14 червня".

"Тут ми можемо буди впевненими, що тема України буде обов’язково обговорена. Про це нас запевняли всі наші найближчі партнери-члени НАТО – і США, і Канада, і Німеччина, і Франція, і Польща", - зазначив він.

Що стосується можливих рішень саміту, в тому числі щодо України, то вони будуть зафіксовані у його загальному підсумковому документі, підкреслив заступник керівника ОП, додавши, що робота над таким документом ще триває.

"Ми продовжуємо переговори з нашими партнерами, щоб забезпечити врахування інтересів України у підсумковому рішенні Альянсу", - заявив Жовква.

Що передувало: Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відвідає Брюссель менше ніж за місяць до саміту НАТО.

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