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У Києві "замінували" аеропорт і медустанови

Субота, 8 травня 2021, 14:17
У Києві замінували аеропорт і медустанови
ФОТО FINBALANCE.COM.UA

Поліція Києва перевіряє інформацію про замінування аеропорту "Київ" та ряду медичних установ.

Джерело: поліція Києва

Деталі: У суботу на електронну адресу однієї зі служб столичної поліції надійшов електронний лист про замінування аеропорту "Київ" та ряду медичних установ, розташованих на території столиці.

Працівники поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками оглядають прилеглі території на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів.

Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян в районних управліннях поліції. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.

Українська правда
Теми: Київполіція
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