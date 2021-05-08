Помер військовий, поранений 28 квітня
Субота, 8 травня 2021, 15:14
У суботу в військовому шпиталі Харкова помер військовий з Полтавщини Віктор Городніченко, якого було поранено 28 квітня.
Джерело: Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
Дослівно: "Сьогодні у військовому шпиталі помер воїн з Полтавщини – старший солдат Городніченко Віктор Анатолійович.
Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил.
Йому була надана невідкладна допомога, потім евакуйований до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. Але сьогодні, після виснажливих операцій, мешканець Миргородського району помер".
Українська правда