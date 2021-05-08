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Помер військовий, поранений 28 квітня

Субота, 8 травня 2021, 15:14

У суботу в військовому шпиталі Харкова помер військовий з Полтавщини Віктор Городніченко, якого було поранено 28 квітня.

Джерело: Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

 
фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

Дослівно: "Сьогодні у військовому шпиталі помер воїн з Полтавщини – старший солдат Городніченко Віктор Анатолійович.

Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил.

Йому була надана невідкладна допомога, потім евакуйований до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. Але сьогодні, після виснажливих операцій, мешканець Миргородського району помер".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіПолтавська область


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