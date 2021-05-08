Зеленський звозив послів країн G7 і ЄС на Луганщину

Президент Володимир Зеленський разом з послами країн "Великої сімки" та ЄС відвідав Луганщину.

Джерело: пресслужба президента

фото пресслужби президента

Деталі: Під час робочої поїздки до Луганської області Зеленський відвідав Меморіальний комплекс "Україна – визволителям" у смт Мілове, де у братській могилі поховано 2814 воїнів.

Він також поклав квіти до Вічного вогню та вшанував загиблих у боях за рідну землю.

Пам'ять воїнів ушанували також керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники й посли країн "Великої сімки" та ЄС, які прибули на Луганщину разом із Зеленським.

Президент також оглянув Дзвін Пам'яті на території меморіалу. Це перший з чотирьох дзвонів, встановлення яких Зеленський ініціював рік тому. Чотири дзвони символізуватимуть пам’ять про загиблих та примирення між країнами – учасницями Другої світової війни: Дзвін Пам'яті в Міловому, Дзвін Перемоги на Закарпатті, а також Дзвін Миру в Донецьку та Єдності – у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України.