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ЗСУ успішно випробували український апарат для тренування військ ППО

Субота, 8 травня 2021, 16:44
ЗСУ успішно випробували український апарат для тренування військ ППО

Уперше у Збройних силах України здійснили успішне випробування імітатора низьколітаючої повітряної цілі FT-1 під час навчальної бойової стрільби підрозділів протиповітряної оборони.

Джерело: Міноборони

Деталі: Випробування здійснили на Рівненському військовому полігоні.

У відомстві уточнили, що FT-1 призначений для імітації одиночних і групових цілей у повітряному просторі для тренування підрозділів (розрахунків) протиповітряної оборони та радіолокаційних підрозділів ЗСУ.

Дослівно: "Подібні вироби активно використовують в арміях країн-членів НАТО. Це перша вітчизняна продукція такого типу для українського війська, що дає змогу імітувати групову ціль, повітряну атаку двох-трьох ворожих літаків або безпілотних літальних апаратів одночасно".

Пряма мова підполковника Валерія Воїнова: "Результати бойової стрільби показали, що конус, який буксирується літаком-мішенню та імітує малорозмірну повітряну ціль, відповідає вимогам імітації справжніх повітряних цілей. Мета випробування досягнута. Під час стрільб із зенітної самохідної установки "Шилка" збірний екіпаж викладачів Харківського національного університету Повітряних Сил України вразив ціль на відстані близько двох тисяч метрів".

Чому це важливо: У Міноборони наголошують, що зважаючи на те, що в районі проведення операції Об’єднаних сил противник активно використовує БПЛА різних типів, які, як правило, проводять повітряну розвідку позицій ЗСУ на малих висотах, цей комплекс здатний якісно покращити підготовку підрозділів протиповітряної оборони — не тільки під час набуття навичок при відбитті нападу повітряного противника, а й навчити їх розпізнавати повітряні цілі інших типів, включаючи малорозмірні, на різних відстанях і висотах.

Довідково: Комплекс FT-1 досить компактний, він складається з 4 захищених кейсів, які вміщують чотири безпілотні літальні апарати — літаки-мішені, переносну станцію управління, стартовий пристрій та антени.

 

За словами інженера ТОВ "Безпілотні технології" Андрія Олішевського, обладнання мобільне та зручне у використанні на будь-якій місцевості та в різних погодних умовах. Не потребує злітної смуги та може перевозитися будь-яким видом транспорту, зокрема бойовою та спеціальною технікою, на будь-які відстані.

Комплекс дає можливість імітувати як одиночні, так і групові цілі противника у процесі підготовки розрахунків систем протиповітряної оборони ЗК "Тунгуска" (2С6), ЗРК "Стріла" (9К35), ЗРК "Бук" (9К37), ЗРК "С-300", ЗРК "Оса" (9К33), ППРУ-1 "Овод" (9С80), ПЗРК "Ігла" (9К38), розрахунків станцій П-18 та П-19.

Крім того, комплекс дає змогу підготовлювати розрахунки ЗУ-23, ЗСУ-23-4 "Шилка" та ЗСУ 2С6 "Тунгуска" шляхом здійснення бойової стрільби по рухомій повітряній цілі — конусу, який може буксирувати будь-який літак-мішень зі складу комплексу.

Керування комплексом здійснює оператор з наземної станції, що дає змогу використовувати різні точки маршруту, виставляти політ низьколітаючої цілі в автоматичному та ручному режимах роботи. Посадка виробу здійснюється парашутним способом, передбачено й можливе приземлення "по-літаковому" в екстрених ситуаціях.

Українська правда

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Теми: Збройні силивійназброя
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