В Альпах зійшла лавина, є загиблі туристи

У французьких альпах на території комуни Валуар внаслідок сходження лавини загинули четверо туристів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це розповіли у місцевій префектурі.

Префект департаменту Паскаль Боло розповів, що загиблі туристи належать до двох різних груп. У складі першої було двоє людей, другої - троє, усі родом з Гренобля. З обох груп, які накрила лавина, вижила лише одна людина. Наймолодшому з загиблих було 42, найстаршому - 76 років.

У рятувальній операції брали участь співробітники високогірної жандармерії, два гелікоптери та дві собаки.

При цьому, зараз тривають пошуки у місці сходження ще однієї лавини, яка ймовірно накрила трьох людей.

Екстрені служби попереджали про особливо високий ризик лавинної небезпеки цими вихідними - через підвищення температури після значних снігопадів.

Раніше цього тижня в інших альпійських департаментах, Ізер та Верхні Альпи, внаслідок сходження лавин загинули п’ятеро людей.