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Третя країна юридично зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС

Субота, 8 травня 2021, 18:52
Третя країна юридично зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну декларацію щодо європейської перспективи України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

Підписання відбулося під час відеоконференції Левітса і Зеленського, коли український президент перебував з робочою поїздкою на Луганщині.

"За результатами розмови була підписана спільна Декларація про європейську перспективу України, у якій лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи "Східне партнерство" та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського Союзу. Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли наша держава буде готова до цього відповідального кроку", - йдеться у заяві.

"Латвія готова допомогти своїм професійним досвідом в управлінні реформами та європейської інтеграції. Я дуже сподіваюся, що в цьому десятилітті Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, здійснивши всі необхідні реформи", - цитує Левітса сайт латвійського президента.

Окремо президенти обговорили загострення ситуації в тимчасово окупованому Криму. Вони наголосили на важливості започаткування Кримської платформи як механізму для деокупації Криму та захисту прав людей, які проживають на півострові. Левітс підтвердив свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи у Києві 23 серпня.

Крім того, глави держав обговорили низку питань двостороннього порядку денного, зокрема наголосили на важливості відновлення динаміки торговельно-економічної співпраці для виходу на докризові показники.

Латвія стала третьою державою, з якою підписано таку декларацію. З Литвою та Польщею відповідні декларації було укладено в березні та травні цього року.

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Теми: євроінтеграціяУкраїнаЄС
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