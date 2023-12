Неконтрольована китайська ракета має впасти 9 травня, й досі невідомо де

Космічне командування США, яке відстежує місце знаходження неконтрольованої китайської ракети, заявило, що ракета повторно увійде в атмосферу Землі над Тихим океаном удосвіта 9 травня – о 5:52 ранку за Києвом.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Сайт Space-Track, підтримуваний військовим підрозділом США, що відстежує космічне сміття, повідомив 8 травня, що час і місце входу в атмосферу відпрацюваного ступеня китайської ракети-носія все ще не є точними.

За попередніми оцінками, повернення ракети Long March 5B відбудеться орієнтовно над Туркменистаном. Це викликає побоювання, що уламки об’єкта, який важить близько 22 тонн, можуть досягти землі і заподіяти шкоду.

На думку експертів, єдина впевненість наразі лише у тому, що ракета повторно увійде в атмосферу в межах 51,5 градуса північної і стількох же градусів південної широти від екватора, що охоплює території на північ до Середньої Азії та на південь до Нової Зеландії.

Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 May 2021 03:30 UTC ± 4 hours along the ground track shown here. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zVEpA pic.twitter.com/4zvj8LL7K6