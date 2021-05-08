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У прокуратурі Грузії готові відпустити опозиційного лідера після отримання застави

Субота, 8 травня 2021, 20:04

У прокуратурі підтвердили, що готові зробити кроки для звільнення з-під арешту Никанора Мелія - лідера найбільшої грузинської опозиційної сили "Єдиний національний рух", щойно отримають підтвердження сплати за нього застави.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у відомстві на запит Interpressnews.

Згідно з коментарем, щойно внесені кошти відобразяться на рахунку, або у прокуратуру буде надано документ, що підтверджує перерахування коштів - буде подано звернення до суду задля зміни запобіжного заходу. 

Нагадаємо, 8 травня представництво ЄС у Грузії оголосило про сплату застави у розмірі 40 тисяч ларі задля звільнення з-під варти лідера "Єдиного національного руху" Никанора Мелія. Кошти надала організація "Європейський фонд за демократію", а внесла їх Асоціація молодих юристів Грузії (GYLA).

Як відомо, звільнення Мелія є однією з ключових вимог опозиції для початку роботи у парламенті. 

Ніку Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачують в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова". 23 лютого 2021 року його заарештували після відмови виплачувати заставу, повторно призначену у справі, що призвело до загострення політичної кризи.  

19 квітня політичні партії Грузії підписали оновлений план виходу з кризи, представлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. 

Від двох партій - "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Європейської Грузії" - підписи поставили лише окремі депутати. 

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав "ЄНР", засновником якої він є, погодитися на запропонований президентом Євроради план виходу з політичної кризи, але лише після звільнення Мелія.

Детальніше про це - у відеоблозі "Європейської правди":

Знати більше: Переконати навіть Саакашвілі: як ЄС вдалося примирити владу та опозицію у Грузії.

Теми: Грузіяопозиція


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