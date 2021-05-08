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Українці назвали свята, які шанують найбільше

Субота, 8 травня 2021, 22:46
Українці назвали свята, які шанують найбільше

Найбільш популярними в Україні є релігійні свята, зокрема, Великдень та Різдво.

Джерело: результати опитування, генеральний директор КМІС Володимир Паніотто

Деталі: За останніми даними, найбільш популярними в Україні є Різдво Христове та Великдень (66% та 65% відповідно), слідом за ними йде Новий рік (58%).

Водночас найменш популярним є День праці (9%).

Дослівно: "За останні 10 років ієрархія свят радикально не змінилася. Три найбільш улюблених свята українців – Різдво, Великдень і Новий рік (70-80%), потім йдуть Міжнародний жіночий день і День перемоги (30-40%). 

Покращилося ставлення до Дня Незалежності України (з 15% до 31% у лютому). Потім – Трійця і День захисника України (20-30%), щодо Дня захисника України є невелика позитивна динаміка. Найменш улюблені свята – День праці і День конституції (9-12%). 

Щодо ставлення до Дня перемоги є певне зниження, 10 років тому це було улюбленим святом для 50% українців".

Важливо: У квітні 2021 року відносна більшість  українців, а саме 41% (рік тому було 39%) підтримують відзначення в Україні обох дат: Дня пам’яті та примирення 8 травня та Дня перемоги 9 травня. На думку 31% (було 32%) громадян, відзначати варто лише День перемоги 9 травня, 9% (було 14%) вважають, що варто відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня, а ще для 10% (було 9%)  це питання байдуже (тут використані дані також Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва").

 

Українська правда

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Теми: святкуваннярелігіяопитування
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