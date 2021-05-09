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В Аргентині переносять парламентські вибори через спалах COVID

Неділя, 9 травня 2021, 01:55

Уряд Аргентини погодив з опозиційними партіями перенесення парламентських виборів через пандемію коронавірусу.

Джерело: Reuters із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Аргентини

Пряма мова міністра внутрішніх справ Енріке де Педро: "Ми домовилися з різними фракціями про перенесення виборів, ставлячи здоров'я і життя людей на перше місце"

Деталі: Первинні вибори, які мали відбутися 8 серпня, переносять на 12 вересня, а проміжні, заплановані на 24 жовтня, відбудуться 14 листопада.

На виборах оберуть 127 депутатів із 257 у нижній палата і 24 із 72 – у Сенаті.

Що передувало: в Аргентині, де проживає близько 45 мільйонів людей, фіксується найбільша кількість заражень COVID-19 з початку пандемії минулого року.

Зокрема, підтверджено 3,1 мільйона випадків інфікування і 66 872 смерті від ковіду.

Теми: Аргентина виборикоронавірус


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