Україна – 2-га в Європі за смертністю від COVID за добу

За минулу добу у світі діагностували понад 781 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 11 місце у світі та 4 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 409 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 63 тисячі, у США – понад 35 тисяч.

Окрім того, понад 20 тисяч хворих зареєстрували у Франції. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина й Аргентина.

Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію, за рівнем смертності за добу від коронавірусу в Європі – 2 місце.

Померли за добу 13 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 135 759 801особа. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 296 569 смертей від COVID-19.

Передісторія:

За добу 7 травня в Україні виявили 8 710 випадків COVID-19, 370 летальних випадків та 19 408 одужань.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП