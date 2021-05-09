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Польща розпочинає ковід-вакцинацію молоді

Неділя, 9 травня 2021, 06:29

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що в Польщі першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 10 мільйонів осіб.

Джерело: Моравецький, цитує Польське радіо

Пряма мова: "10 мільйонів щеплень (зроблено – ред.) першою дозою.

Деталі: Крім того, понад 3,5 мільйона людей вже щеплені двома дозами або вакциною, яка вимагає лише однієї дози".

Моравецький повідомив, що реєстрація на щеплення триває.

Також він зазначив, що в неділю відкриють запис на вакцинацію молодим людям 2000, 2001, 2002 та 2003 років народження.

Нагадаємо: Уряд Польщі затвердив у грудні 2020 року національну програму вакцинації від коронавірусу, яка передбачає чотири етапи.

Теми: Польщавакцинаціякоронавірус


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