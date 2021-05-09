Американські військові затримали судно з партією російської зброї на борту

Крейсер USS Monterey ВМС США затримав в Аравійському морі судно без розпізнавальних знаків, на борту якого виявили російські протитанкові ракети, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети і гранатомети.

Джерело: п'ятий флот ВМС США у Twitter

Деталі: Затримання відбулося в північній частині Аравійського моря. На судні без розпізнавальних знаків знаходилася велика партія зброї.

Відзначається, що серед вилученої зброї – десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.

Екіпаж судна відпустили після допиту.

На даний момент намагаються з'ясувати місце відправлення партії зброї та осіб, яким воно призначалося.