Американські військові затримали судно з партією російської зброї на борту

Крейсер USS Monterey ВМС США затримав в Аравійському морі судно без розпізнавальних знаків, на борту якого виявили російські протитанкові ракети, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети і гранатомети.

Джерело: п'ятий флот ВМС США у Twitter

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

Деталі: Затримання відбулося в північній частині Аравійського моря. На судні без розпізнавальних знаків знаходилася велика партія зброї.

Відзначається, що серед вилученої зброї – десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.

Екіпаж судна відпустили після допиту.

На даний момент намагаються з'ясувати місце відправлення партії зброї та осіб, яким воно призначалося.