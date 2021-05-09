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Вчені з'ясовують, наскільки захищає лише одна доза Covid-вакцини

Неділя, 9 травня 2021, 09:11
Вчені з'ясовують, наскільки захищає лише одна доза Covid-вакцини

Більшість схвалених препаратів від коронавірусу розраховані для дворазової вакцинації, що забезпечує високий і довгостроковий імунітет. На даний момент проводяться дослідження, за допомогою яких вчені намагаються з'ясувати вплив на організм лише одного щеплення.

Джерело: DW

Деталі: Більшість схвалених до застосування препаратів від коронавірусу передбачають дворазову вакцинацію - саме таким чином забезпечується надійний і тривалий захист від Covid. Дані показують, що ті, хто був вакцинований однією дозою, теж отримують деякий захист, але як довго він зберігається, поки точно не встановлено.

Два дослідження, проведені Управлінням національної статистики Великобританії і Оксфордським університетом показали, що вже після першої дози препарату від коронавірусу формується досить сильна імунна відповідь.

За результатами одного з досліджень, після отримання першого щеплення вакцинами BioNTech/Pfizer або AstraZeneca частка інфекцій коронавірусу з явними симптомами знижується на 72%. Дві дози BioNTech/Pfizer захищають від інфекції вже на 90%.

При цьому дослідження не включає дані про те, наскільки високий рівень захисту після подвійного щеплення вакциною AstraZeneca, оскільки такі дані ще збираються.

Автор одного з досліджень та науковий співробітник Наффілдського інституту здоров'я населення при Оксфордському університеті Коен Поуелс каже, що після введення другої дози захист від ковіда набагато ефективніший, і зберігається він протягом більш тривалого терміну.

Пряма мова Поуелса: "Як при будь-якому інфекційному захворюванні, спочатку (після першої дози - УП) у вас досить високий рівень захисту, але потім він знижується, і, якщо подивитися на рівень антитіл, це відбувається досить швидко. Друга доза істотно підвищує рівень антитіл, особливо у літніх людей, тому отримати її дуже важливо".

Додатково: Вчені звертають увагу на те, що після першого щеплення не можна відмовлятися від захисту, в той же час більш тривалий інтервал між першим та другим щепленнями не знижує загальну ефективність вакцини.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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